Schlumberger : BPA meilleur que prévu au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Schlumberger publie au titre du troisième trimestre 2020 un bénéfice net ajusté en plongeon de 62% en comparaison annuelle, à 228 millions de dollars. Par action, il s'est établi à 16 cents, là où le consensus anticipait toutefois trois cents de moins. La marge opérationnelle avant impôt du groupe parapétrolier s'est contractée de 1,9 point à 10,9% pour des revenus en repli de 38% à moins de 5,3 milliards de dollars, avec des chutes de 59% en Amérique du Nord et de 27% à l'international.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate -1.07% SCHLUMBERGER Euronext Paris +3.33% SCHLUMBERGER Swiss EBS Stocks 0.00% SCHLUMBERGER LSE Intl +3.16% SCHLUMBERGER NYSE +2.92%