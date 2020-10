Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : améliore sa vitesse de forage avec StrataBlade Cercle Finance • 28/10/2020 à 16:36









(CercleFinance.com) - Smith Bits, une société appartenant à Schlumberger, a lancé aujourd'hui le foret StrataBlade. Avec son diamant concave, cet instrument améliore le taux de pénétration (ROP) dans un large éventail de roches, tout en résistant aux dommages d'impact. 'Avec l'introduction de cette nouvelle technologie, les opérateurs peuvent améliorer le ROP, augmenter l'efficacité globale du forage et réduire les coûts de construction des puits ', estime Jesus Lamas, président de Well Construction, Schlumberger. Lors des différents essais réalisés sur le foret StrataBlade, le taux de pénétration a été amélioré de 15 à 28%, selon la nature des terrains.

