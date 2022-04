Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger: accord de développement avec Sintela information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 16:21









(CercleFinance.com) - Schlumberger et Sintela ont annoncé aujourd'hui avoir signé un accord pour co-développer de nouvelles solutions de fibre optique pour de multiples marchés industriels.



Dans ce cadre, il est prévu que Schlumberger commercialise et fournisse des solutions dans les secteurs de l'énergie, du captage et du stockage du carbone (CSC) et de la géothermie, tandis que Sintela fournira les solutions combinées à d'autres marchés industriels.



Les solutions intégreront la propriété intellectuelle (IP) du portefeuille de détection à fibre optique distribuée (DFOS) de Sintela avec l'IP des solutions à fibre optique Optiq Schlumberger.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.