Schlumberger: accord de coentreprise avec Aker et Subsea 7 information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 08:18

(CercleFinance.com) - Schlumberger, Aker Solutions et Subsea 7 annoncent un accord visant à former une coentreprise pour 'stimuler l'innovation et l'efficacité de la production sous-marine en aidant les clients à libérer des réserves et à réduire le temps de cycle'.



La coentreprise combinera les activités sous-marines de Schlumberger et d'Aker Solutions, dont une expertise approfondie dans les réservoirs et la conception technique, ainsi qu'un vaste portefeuille de technologies, tandis que Subsea 7 sera un partenaire au capital.



À la clôture de la transaction, Schlumberger détiendra 70% de la coentreprise, Aker Solutions, 20% et Subsea 7, 10%. Assujettie aux approbations réglementaires et autres conditions habituelles, elle devrait être conclue au second semestre 2023.