Schelcher Prince Gestion recrute un Responsable obligations convertibles

(AOF) - Benoît Le Pape rejoint Schelcher Prince Gestion en tant que responsable de l'équipe de gestion des obligations convertibles, expertise historique du gestionnaire d'actifs. Avec plus d'un milliard d'euros d'encours sous gestion, la société affiche des convictions et des ambitions fortes pour 2020 sur cette classe d'actifs.

Avec plus de 12 ans d'expérience sur cette classe d'actifs, Benoît Le Pape, 36 ans, a développé des expériences complémentaires propres à délivrer de la valeur sur les obligations convertibles. Analyste sell-side Convertibles pendant plus de 7 ans chez CACIB puis chez BNP, il développe ensuite ses compétences techniques d'arbitragiste et sa connaissance des marchés actions et crédit pendant 2 années dans un Hedge Fund (BTG Pactual). Il rejoint début 2016 la Scor comme gérant convertibles.