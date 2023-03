Schelcher Prince Gestion : "Les intervenants de marché anticipent à nouveau une récession"

(AOF) - Hubert Lemoine, directeur général adjoint en charge des gestions et de la recherche Schelcher Prince Gestion, rappelle que depuis mars 2022, un ajustement de la politique monétaire a été mené au pas de charge avec 4,75% de hausse des Fed Funds aux USA et une diminution du bilan de la banque centrale d’environ 3% de PIB. Tout cela, ajoute-t-il, alors que l’épargne des ménages a fondu depuis la crise sanitaire et constitue moins un facteur de soutien à la croissance.

Hubert Lemoine souligne que cet ajustement a poussé les investisseurs en l'espace de six mois à craindre successivement une récession, un atterrissage en douceur puis une croissance toujours importante mais dans un contexte d'inflation enlevée

Selon Schelcher Prince Gestion, les niveaux absolus de taux et l'inversion de la courbe des taux, ont posé de plus en plus de problèmes au système bancaire américain, et précisément aux banques régionales non régulées.

La chute de la Silicon Valley Bank en constitue le premier fait marquant.

Et Hubert Lemoine de conclure : "Depuis quelques jours, l'histoire s'accélère et tout semble se mettre en place pour aboutir à un " crédit crunch ", soit une réduction drastique de l'offre de crédit. Une pause monétaire rapide, puis une forte baisse des taux est anticipée par les intervenants de marché qui anticipent à nouveau une récession."