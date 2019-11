Scharf Investments lance son premier fonds UCITS avec iM Global Partner

(AOF) - iM Global Partner et Scharf Investments annoncent le lancement du fonds iM Scharf US Quality Value, fonds UCITS de droit français et premier fonds lancé conjointement depuis le début de la collaboration entre les deux maisons. Le fonds est géré par Scharf Investments, une société de gestion américaine offrant des stratégies d'investissement de haute qualité, et est investi dans les actions américaines. Le fonds s'appuie sur une approche value concentrée, fondamentale et bottom-up visant à fournir une performance maîtrisée et ajustée du risque.

En prenant une participation de 40% dans la société de gestion californienne il y a quelques mois, iM Global Partner permet ainsi à ses clients investisseurs internationaux (hors US) d'accéder pour la première fois à l'expertise de Scharf Investments et de démontrer la pertinence de son modèle.

iM Global Partner détient actuellement des participations minoritaires stratégiques dans cinq sociétés de gestion, dont deux gestionnaires d'actions américaines complémentaires ayant fait leurs preuves et mettant l'accent sur une protection à la baisse.