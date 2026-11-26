Schaeffler bondit de 5,6% à 5,24 EUR à Francfort, après le placement de 10 159 738 actions Schaeffler India, représentant 6,5% du capital de cette société, par l'intermédiaire de sa filiale Schaeffler Schweinfurt Beteiligungs GmbH, membre du groupe d'actionnaires de contrôle de Schaeffler India.

L'équipementier automobile allemand précise que ces actions ont été cédées à des investisseurs institutionnels dans des conditions de marché difficiles, au prix de 3 493 INR par action, générant un produit net d'environ 314 MEUR, après impôts et frais de transaction.

Ces fonds seront utilisés pour réduire la dette nette de Schaeffler et renforcer son bilan. Sur une base pro forma au 30 septembre 2026, cette opération permet d'abaisser son ratio de levier financier de 0,13 fois, à 2,13 fois, et d'améliorer son ratio de fonds propres de 1,2 point, à 15,8%.

Ce placement fait suite à l'annonce de Schaeffler du 26 octobre, selon laquelle le groupe d'actionnaires de contrôle réexaminait sa participation. À l'issue de la transaction, la participation totale de ce groupe d'actionnaires dans Schaeffler India passera de 74,13% à environ 67,63%.

Conformément à sa précédente communication, Schaeffler réaffirme sa ferme intention de rester l'actionnaire majoritaire de Schaeffler India, en conservant au moins deux tiers du capital de cette société, qui "continuera de jouer un rôle essentiel dans sa stratégie de croissance".