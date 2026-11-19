SCBSM : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte du 10 décembre 2026

Paris, le 19 novembre 2026 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, informe ses actionnaires que les documents relatifs à l'Assemblée générale mixte qui aura lieu le jeudi 10 décembre 2026 sont disponibles et qu'ils peuvent être consultés sur son site Internet.

Les documents et informations prévus aux articles R. 22-10-23, R. 225-76, R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce ainsi que le Document d'enregistrement universel relatif à l'exercice 2025-2026 sont disponibles sur le site internet de la société ( www.scbsm.fr ) : espace Document, section Information réglementée, rubrique Assemblées Générales.

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires, dans le cadre de l'Assemblée Générale, sont mis à disposition au siège social de la Société, dans les délais légaux.

Les actionnaires peuvent également se procurer ces documents auprès de Société Générale Securities Services - 32 rue du Champ de Tir – CS30812 – 44308 Nantes Cedex 3.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°132 le 4 novembre 2026.

À propos de SCBSM :

SCBSM, foncière parisienne cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à près de 600 M€, dont près de 95% situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie de l'indice IEIF SIIC France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr .

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Investisseurs : Journalistes : Jérôme Fabreguettes Leib Manon Clairet 01 53 67 36 78 01 53 67 36 73 scbsm@actus.fr mclairet@actus.fr