Scandale Greensill : Credit Suisse scinde la gestion d'actifs de la gestion de fortune

" En outre, certains investisseurs ont déjà menacé d'intenter un procès et, au fur et à mesure de l'évolution de cette affaire, Credit Suisse pourrait faire l'objet de litiges, de différends ou d'autres actions ", prévient Credit Suisse. Elle ajoute que le coût final de la résolution de ces questions pour le groupe pourrait être important au niveau de son résultat d'exploitation.

Dans son rapport annuel, la banque suisse précise qu'elle est l'objet d'enquêtes de la part de régulateurs, dont l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, équivalent suisse de l'Autorité des marchés financiers. Cette dernière lui a imposé des exigences en fonds propres supplémentaires (pilier 2). Il s'agit d'exigences de fonds propres définies pour chaque banque, qui couvrent les risques sous-estimés ou non couverts par les exigences minimales.

Greensill Capital est groupe spécialisé dans l'affacturage inversé. La banque suisse a clôturé des fonds représentant 10 milliards de dollars, liés à des programmes de financement de la chaîne d'approvisionnement de Greensill Capital. Au 8 mars, 3,1 milliards de dollars avaient été repayés et nouvelles distributions sont attendues dans les prochains mois.

L'actuel patron de la gestion d'actifs, Eric Varvel, travaillera aux côtés d'Ulrich Körner au cours des prochains mois pour faciliter la transition, et se concentrera ensuite sur ses autres fonctions de CEO de Credit Suisse Holdings (USA) et de président de la banque d'investissement.

