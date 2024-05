Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SBM: résultat net largement positif en 2023-24 information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - La Société des Bains de Mer de Monaco (SBM) affiche pour son exercice 2023-24 un résultat net largement positif à 103,9 millions d'euros, en augmentation par rapport à un résultat net retraité de 67 millions pour l'exercice précédent.



Son résultat opérationnel a légèrement augmenté à 73,6 millions d'euros, les secteurs jeux et locatifs présentant des progressions significatives qui ont plus que compensé le recul du secteur hôtelier, pour un chiffre d'affaires total en hausse de 6% à 704 millions.



SBM indique que son activité sur les deux premiers mois du nouvel exercice s'inscrit pleinement dans la continuité de celle constatée sur l'exercice 2023-24, mais que l'aléa ne lui permet pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2024-25.





Valeurs associées BAINS DE MER MONACO 104.00 EUR Euronext Paris -0.95%