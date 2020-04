Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SBM Offshore : programme de rachats d'actions achevé Cercle Finance • 06/04/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - SBM Offshore indique avoir achevé vendredi son programme de rachats d'actions pour 150 millions d'euros, ayant ainsi acquis 12.094.623 titres entre le 13 février et le 3 avril dernier, à un prix unitaire moyen de 12,40 euros. Le groupe néerlandais de services parapétroliers rappelle que ce programme a pour objectif de réduire son capital, et de se doter de titres à utiliser dans le cadre de plans de rémunérations de dirigeants et d'employés.

