SBM Offshore : démarrage du FPSO Liza Destiny

(CercleFinance.com) - Le groupe parapétrolier néerlandais SBM Offshore annonce que le FPSO (unité flottante de production, stockage et déchargement) Liza Destiny vient d'entrer en fonctionnement, ayant produit son premier pétrole vendredi dernier. Ce FPSO est installé sur le champs Liza, à environ 200 km au large des côtes de la Guyana sur le bloc Stabroek block, opéré par la filiale locale d'ExxonMobil. Celle-ci détient 45% d'intérêt dans ce bloc, aux côtés de celles des groupes Hess (30%) et CNOOC (25%).

Valeurs associées SBM OFFSHORE Euronext Amsterdam +0.93%