SBB chute de 15% après le départ de sa directrice financière

- De mal en pis. L’action du groupe immobilier suédois, devenue le symbole de l’effondrement de ce marché, dégringole de plus de 15% lundi en milieu d’après_midi, à 3,34 couronnes suédoises (0,28 euro), après l’annonce du départ de la directrice financière et vice-directrice générale de la société.Ce départ est le dernier épisode d’une longue série de mauvaises nouvelles qui ont entraîné vers le fond les actions et les obligations d’une entreprise qui a grossi ces dernières années grâce à un endettement désormais lourd à porter. La société n’a plus aujourd’hui accès au marché pour refinancer sa dette alors qu’elle est prise dans l’étau de la hausse des taux de financement et de la baisse des transactions et de la valorisation de ses actifs.Chute de 95%L’action SBB a chuté de 95% par rapport à son plus haut de novembre 2021 et de 82% cette année.Eva-Lotta Stridh, qui occupait ce poste depuis sept ans, quittera ses fonctions dans trois mois. Le processus pour la remplacer a déjà été engagé, a annoncé Leiv Sinness, le nouveau directeur général de SBB, à Bloomberg, qui semble vouloir mettre en place ses propres équipes. Ce dernier doit désormais sortir le groupe immobilier de l’impasse de ses 7 milliards d’euros de dettes. Cela passe notamment par des cessions d’actifs.Toujours dans le secteur immobilier suédois, le groupe Heimstaden poursuit de son côté le rachat de ses obligations. Il a lancé lundi une offre sur trois obligations en couronnes suédoises pour un montant total de 1 milliard de couronnes et près de 3 milliards en circulation. Depuis le début de la crise immobilière en Europe du Nord, les sociétés foncières ont cherché à racheter leurs obligations à prix décoté pour tenter de réduire leur endettement et améliorer leurs ratios de crédit. A lire aussi: Les sociétés foncières restent au purgatoire

Xavier Diaz