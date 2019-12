Saxo Bank : va créer une joint-venture avec Geely Sweden

(CercleFinance.com) - Saxo Bank et Geely Sweden Holdings AB, une filiale de Zhejiang Geely Holding Group annoncent la signature d'un accord afin de créer une joint-venture.

Cette joint-venture va proposer des solutions technologiques financières et réglementaires aux établissements financiers tels que les banques et les fintechs en Chine.

Saxo Bank et Geely détiendront chacune 50 % du capital de la nouvelle entité.

' La joint-venture s'appuiera à la fois sur les technologies financières et réglementaires de pointe de Saxo Bank, mais aussi sur l'expérience de plus de 20 ans du groupe dans le développement de plateformes technologiques d'investissement et de services en ligne aux clients du monde entier ' indique le groupe.

' La joint-venture utilisera des technologies de pointe telles que les services basés dans le cloud, les mégadonnées (Big Data) et l'intelligence artificielle pour fournir une gamme complète de solutions aux institutions chinoises qui opèrent dans les domaines du trading et de l'investissement, des robo-advisors, de la gestion d'actifs, de la gestion des risques et des technologies réglementaires (Regtech) ' rajoute le groupe.

' La création d'une joint-venture technologique est un jalon important pour le groupe Saxo, car elle offre des opportunités commerciales uniques. Je suis très fier que nous renforcions notre présence en Chine grâce au soutien de notre partenaire Geely. Nous travaillerons d'arrache-pied pour développer durablement nos activités en Chine et créer une relation gagnante-gagnante avec des partenaires désireux de tirer parti de notre technologie pour soutenir leurs clients ' a déclaré Kim Fournais, CEO et fondateur de Saxo Bank.