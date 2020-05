Savills IM : acquisition d'un immeuble dans le triangle d'or parisien

(AOF) - Le gestionnaire international d'actifs immobiliers Savills Investment Management annonce avoir réalisé pour le compte d'un investisseur étranger et dans le cadre d'un sale and lease back l'acquisition d'un actif core de bureaux. L'immeuble a été totalement restructuré en 2016, et se situe au sein du triangle d'or parisien à proximité immédiate des Champs-Elysées.

Pierre Escande, Head of Investment France et BeLux de Savills IM déclare : " Nous sommes très heureux d'avoir réalisé cette nouvelle acquisition dans un délai très serré et dans ces circonstances particulières de confinement. Cette transaction démontre la capacité de Savills IM à acquérir des actifs de bureaux Prime à Paris QCA, un secteur marqué par un faible nombre d'opérations. Savills IM continuera d'étudier les opportunités d'investissement Core à Paris ou Bruxelles, pour le compte de différents clients ayant la capacité de se positionner sans avoir recours à la dette ".