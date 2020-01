Savills IM acquiert une une plateforme logistique près de Paris

Le précédent fonds de Savills IM, European Logistics Fund 2 (ELF2), a été fermé aux nouveaux investisseurs début 2019 après avoir levé 560 millions d'euros, soit plus du double de l'objectif initial fixé à 250 millions d'euros. Avec seulement 40 millions d'euros de capitaux propres restants, ELF 2 est presque entièrement investi.

L'acquisition d'une plateforme logistique située à Wroc?aw (Pologne), pour un montant de 33 millions d'euros, a d'ores et déjà été sécurisée. Des négociations avancées sont par ailleurs en cours pour l'acquisition de deux centres de distribution aux Pays-Bas, pour un montant cumulé d'environ 75 millions d'euros.

Cette plateforme bénéficie d'une situation privilégiée en périphérie de Paris à Réau (77), le long de la dorsale logistique qui relie Lille à Marseille en passant par Paris et Lyon. D'une superficie d'environ 67 000 m2, l'actif est entièrement loué à deux prestataires de services logistiques dans le cadre de baux long terme.

(AOF) - Le gestionnaire international d'actifs immobiliers Savills Investment Management (Savills IM), annonce l'acquisition d'une plateforme logistique Prime au sein du Grand Paris, pour le compte de son Fonds paneuropéen European Logistics Fund 3 (ELF3). L'actif a été acquis pour un montant de 83,8 millions d'euros auprès de Barings, l'un des plus importants gestionnaires d'investissements immobiliers diversifiés au monde, pour le compte d'investisseurs institutionnels.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.