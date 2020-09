Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Savencia : résultat net stable au 1er semestre Cercle Finance • 04/09/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy publie au titre du premier semestre 2020, un résultat net part du groupe stable à 27 millions d'euros et une marge opérationnelle courante en légère contraction, passant de 3,9% à 3,8% d'une année sur l'autre. Dans un environnement perturbé par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires reste quasiment stable à 2,41 milliards d'euros (-0,7% dont -0,4% en organique), avec une croissance de 3,6% pour les produits fromagers et une baisse de 5,7% pour les autres produits laitiers. 'L'activité du second semestre pourrait être impactée par une plus grande sensibilité au prix des consommateurs, dans un contexte de crise économique, et par les difficultés persistantes du food-service', prévient le groupe agroalimentaire.

