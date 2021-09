Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Savencia : résultat net plus que doublé au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy publie au titre du premier semestre 2021 un résultat net part du groupe de 67 millions d'euros, contre 27 millions un an auparavant, avec une marge opérationnelle courante améliorée de 1,4 point à 5,2%. A près de 2,68 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a bénéficié d'une progression de 11%, dont 9,4% en organique. La croissance organique des produits fromagers est ressortie à +7,2% et celles des autres produits laitiers, à +12,9%. Dans un environnement volatile et marqué par l'évolution de la crise sanitaire, l'activité du second semestre devrait être impactée par l'inflation, le tassement des ventes pour la consommation à domicile et les conséquences des inondations du 15 juillet.

Valeurs associées SAVENCIA Euronext Paris +2.50%