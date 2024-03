Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Savencia: progression de 42% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy publie un résultat net part du groupe (RNPG) de 96,5 millions d'euros au titre de 2023, contre 68 millions l'année précédente, malgré un résultat opérationnel courant en retrait de 9,1% à 212,9 millions.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 3,7% à 6,79 milliards d'euros, dont une croissance organique de 11,6% avec des progressions en comparable à la fois pour les produits fromagers (+8%) et les autres produits laitiers (+17%).



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 25 avril un dividende de 1,4 euro par action, en hausse de 7,5%. 'Les perspectives de l'année 2024 restent marquées par un environnement volatile et incertain', prévient cependant le groupe agroalimentaire.





Valeurs associées SAVENCIA Euronext Paris -0.77%