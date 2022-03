Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Savencia: nomination d'un nouveau directeur général information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Savencia indique que son conseil d'administration a choisi Olivier Delamea pour succéder comme directeur général à Jean-Paul Torris, qui a décidé de quitter ses fonctions opérationnelles, qu'il exerçait depuis 2016, pour prendre sa retraite.



Jean-Paul Torris assumera entièrement ses fonctions jusqu'au 1er septembre prochain et accompagnera son successeur pendant une période de transition pour lui permettre de développer une bonne connaissance des activités du groupe de produits laitiers.



Olivier Delamea rejoint Savencia à compter du 4 avril, après avoir dirigé la division végétale du groupe Avril. Il a démarré sa carrière chez Danone, où il a occupé de nombreuses responsabilités qui l'ont conduit à la direction générale de Danone France.





