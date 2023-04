Savencia Fromage & Dairy acquiert la société Williner en Argentine

(AOF) - Savencia Fromage & Dairy annonce l'acquisition de la société Sucesores de Alfredo Williner, un des acteurs majeurs des produits laitiers en Argentine. Savencia enrichit ainsi son portefeuille avec Ilolay une grande marque locale de tradition laitière et familiale présente depuis des décennies dans la majorité des foyers Argentins. Elle propose une large gamme de produits laitiers au travers d'un réseau de distribution bien implanté sur tout le territoire. Ce rapprochement sera soumis à l’accord des autorités de la concurrence en application des règles locales.

Fondée en 1928, la Société familiale Williner collecte du lait de haute qualité à destination de ses sites industriels situés dans la province laitière de Santa Fe. Elle est un des principaux collecteurs de lait d'Argentine, un des grands bassins laitiers dans un pays à forte culture fromagère.

Des prix de l'énergie qui flambent et un appel à l'aide

Dans le passé, l'énergie représentait un coût fixe de 3% du chiffre d'affaires. Cette année, ce pourcentage grimpe à 5% voire à 7% pour les TPE-PME, selon l'Ania (Association nationale des industries alimentaires. Les professionnels sont très inquiets car jusqu'à fin 2022 ils bénéficient généralement de couvertures pour amortir ces augmentations. Or elles ne sont pas reconduites pour 2023 et après. Par conséquent, 25 des principales organisations interprofessionnelles (Intercéréales, Inaporc, Semae, etc.) appellent l'Etat au secours face à l'érosion de leurs marges et de leur capacité d'investissement.

L'Etat a proposé plusieurs dispositifs, dont un " amortisseur électricité ", qui sont jugés insuffisants. Les organisations déplorent également l'échec des négociations européennes pour aboutir à un bouclier tarifaire permettant d'éviter les distorsions de concurrence. L'agriculture et l'agroalimentaire demandent un prix plafond maximum à 180 €/MWh alors que de nombreuses entreprises achètent à des prix supérieurs à 500€/MWh sur le marché français.