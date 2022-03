Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Savencia: 'exposition limitée' à la Russie et l'Ukraine information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 14:13









(CercleFinance.com) - Implanté en Russie et en Ukraine, où ses filiales comptent 1500 collaborateurs avec notamment une fromagerie à Zvenigorodka, Savencia Fromage & Dairy affirme néanmoins n'avoir qu'une exposition financière limitée dans ces deux pays.



En Ukraine, Zvenigorodka est située à 200 km au sud de Kiev. A ce jour n'étant pas en zone critique, la fromagerie continue actuellement à collecter le lait auprès des éleveurs et à produire des fromages pour contribuer à nourrir la population.



Le groupe agroalimentaire ajoute suivre de très près l'évolution de la situation, et avoir mis en place une cellule de crise locale pleinement opérationnelle, avec pour priorité d'assurer la sécurité de ses collaborateurs.





