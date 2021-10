Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Savencia : en repli malgré le rachat de Hope Foods information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 10:38









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli ce matin malgré l'annonce hier soir de l'acquisition de Hope, une des marques leaders de houmous et autres dips d'origine végétale, implanté au Colorado USA. Hope est le n°1 de l'houmous bio aux Etats-Unis. Le site de production de Hope Foods a la capacité de fabriquer une large gamme de produits d'origine végétale. ' La marque Hope complète notre portefeuille aux Etats-Unis sur le segment en forte croissance des produits 'bien-être', et c'est une excellente opportunité d'offrir aux consommateurs des alternatives savoureuses d'origine végétale ' déclare Jean-Paul Torris, Directeur Général de Savencia Fromage & Dairy.

Valeurs associées SAVENCIA Euronext Paris -1.22%