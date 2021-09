Savencia : en forte hausse, résultats supérieurs aux attentes

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 2%, l'une des plus fortes hausses du SRD, après l'annonce de ses résultats. Le groupe a publié hier soir des résultats bien au-dessus des attentes d'Oddo. Le CA du 1er semestre ressort en hausse de 11% à 2 676 ME, assorti d'une croissance organique de 9.4% (contre +6.4%).

La croissance organique du 2ème trimestre est plus élevée qu'anticipé à +13% selon les calculs de l'analyste, portée par une forte progression des Autres Produits Laitiers.

Le ROC se redresse fortement à 140 ME, soit largement au-dessus des prévisions d'Oddo de 115 ME.

Oddo confirme son opinion Surperformance et son objectif de cours de 81 E. ' Nous espérons avoir plus de détail sur l'évolution des volumes et prix par pôles, l'impact de l'arrêt de l'activité en Belgique sur l'activité, l'évolution de l'économie laitière et les perspectives ' indique le bureau d'études.