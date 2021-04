Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Savencia : dans le vert avec des propos d'analyste Cercle Finance • 01/04/2021 à 13:45









(CercleFinance.com) - Savencia gagne 1% avec le soutien d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 67 à 81 euros sur le titre, notant que le groupe agroalimentaire demeure confiant pour l'exercice 2021. Saluant 'la bonne résilience et capacité d'adaptation de Savencia dans un contexte compliqué', le bureau d'études rehausse ses prévisions de BPA 2021-2022 de 3 à 5%, et juge la valorisation 'attrayante même si le titre a bien performé depuis le début d'année'.

Valeurs associées SAVENCIA Euronext Paris +1.37%