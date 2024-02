Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Savencia: croissance de près de 4% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy affiche un chiffre d'affaires 2023 de 6,79 milliards d'euros, en croissance de 3,7% résultant d'une croissance organique de 11,6% et d'un effet de structure de 2,1%, qui ont plus que compensé un effet de change négatif de 10%.



Les ventes de produits fromagers ont progressé de 8% en données comparables, grâce à des ajustements tarifaires pour faire face aux fortes inflations mondiales, ainsi qu'à des volumes restés solides malgré des tensions sur le pouvoir d'achat.



Le chiffre d'affaires des autres produits laitiers s'est quant à lui accru de 17%, avec une très bonne performance volume de certains pays et notamment de la reprise de la restauration hors domicile, ainsi que des effets prix sur une partie du portefeuille.





