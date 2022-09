Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Savencia: croissance de 6% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - Savencia publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe de 71 millions d'euros, contre 67 millions un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en contraction de 100 points de base à 4,2%.



A 3,02 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de produits laitiers a progressé de 13%, avec une croissance organique de 11% dont des progressions de 4% pour les produits fromagers et de 21,2% pour les autres produits laitiers.



'L'environnement du second semestre devrait demeurer fortement volatile avec des tendances inflationnistes qui risquent de se poursuivre', prévient Savencia qui 'dans cet environnement inédit, poursuivra son objectif de croissance durable'.





