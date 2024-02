Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Savencia: amende de 4ME de l'Autorité de la concurrence information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - L'Autorité de la concurrence a annoncé aujourd'hui avoir infligé une amende de 4 068 000 euros à l'encontre du chocolatier De Neuville, solidairement avec sa société mère Savencia Holding.



L'Autorité sanctionne la mise en oeuvre de ' pratiques visant à restreindre, d'une part, la vente en ligne des chocolats de la marque De Neuville par ses franchisés, et, d'autre part, les ventes de ces derniers à destination de la clientèle professionnelle '.



En effet, de 2006 à 2019, le dispositif contractuel liant le franchiseur à ses franchisés empêchait ces derniers de vendre librement leurs produits sur internet, la société De Neuville se réservant l'exclusivité des ventes en ligne.



L'Autorité indique de plus que ' de 2006 à 2022, la société De Neuville avait restreint la liberté commerciale des franchisés dans la prospection de la clientèle professionnelle '.







Valeurs associées SAVENCIA Euronext Paris +0.77%