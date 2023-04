Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Savencia: acquisition de Williner en Argentine information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy annonce l'acquisition de Sucesores de Alfredo Williner, un des acteurs majeurs des produits laitiers en Argentine, collectant du lait de haute qualité à destination de ses sites industriels situés dans la province de Santa Fe.



Le groupe français enrichit ainsi son portefeuille avec Ilolay, une grande marque locale de tradition laitière et familiale, qui propose une large gamme de produits laitiers au travers d'un réseau de distribution bien implanté sur tout le territoire argentin.



Cette opération, dont les termes financiers ne sont pas précisés, s'inscrit dans le déploiement de la stratégie de croissance de Savencia. Elle sera soumise à l'accord des autorités de la concurrence en application des règles locales.





