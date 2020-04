Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Savencia : absence de dividende et AG à huis clos Cercle Finance • 01/04/2020 à 09:20









(CercleFinance.com) - Savencia Fromage & Dairy annonce que compte tenu des incertitudes liées l'environnement économique, son conseil d'administration a décidé de recommander à l'assemblée générale, de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019. Le fabricant de produits laitiers confirme le maintien de cette AG le 23 avril prochain, mais a décidé, pour des raisons sanitaires d'ordre public, de la tenir à huis clos en application des possibilités offertes par les ordonnances publiées le 25 mars.

Valeurs associées SAVENCIA Euronext Paris -0.62%