** L'action Savara SVRA.O recule de 18 % à 4,27 dollars en pré-ouverture
** La société indique que la FDA américaine a déclaré qu'elle ne respecterait pas la date d'action du 22 novembre pour son médicament expérimental
** SVRA sollicite l’autorisation de mise sur le marché de la solution pour inhalation de molgramostim destinée au traitement de la PAP auto-immune, une maladie pulmonaire rare caractérisée par une accumulation anormale
** L'examen de la FDA est en cours, et aucune nouvelle date n'a été communiquée par l'agence
** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu 13,6 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer