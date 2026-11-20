Savara en baisse alors que la FDA ne respectera pas la date d'action pour un médicament contre une affection pulmonaire

** L'action Savara SVRA.O recule de 18 % à 4,27 dollars en pré-ouverture

** La société indique que la FDA américaine a déclaré qu'elle ne respecterait pas la date d'action du 22 novembre pour son médicament expérimental

** SVRA sollicite l’autorisation de mise sur le marché de la solution pour inhalation de molgramostim destinée au traitement de la PAP auto-immune, une maladie pulmonaire rare caractérisée par une accumulation anormale

** L'examen de la FDA est en cours, et aucune nouvelle date n'a été communiquée par l'agence

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu 13,6 %