Saudi National Bank : son président démissionne après le rachat de Credit Suisse par UBS

(AOF) - Ammar al-Khudairy, le président de la Saudi National Bank, quitte ses fonctions pour des " raisons personnelles " et sera remplacé par le directeur général Saeed Mohammed al-Ghamdi, a indiqué la banque saoudienne. Cette dernière était le principal actionnaire de Credit Suisse avant son rachat par UBS. L'action de la banque en difficulté avait dévissé en Bourse il y a un peu moins de 15 jours, mettant en branle la machine infernale conduisant à son rachat, à la suite de déclarations d'Ammar al-Khudairy.

Au cours d'une interview à Bloomberg, le président de la Saudi National Bank avait indiqué que sa banque n'envisageait pas d'engager plus d'argent pour soutenir UBS. " La réponse est absolument négative. Pour de nombreuses raisons en dehors de la raison la plus simple, qui est d'ordre réglementaire et statutaire. Nous détenons désormais 9,88% de la banque et si nous passons au dessus de 10% toutes sortes de nouvelles règles s'appliquent ".

Le week-end suivant, Credit Suisse était rachetée par UBS sous la pression des autorités suisses. La Saudi National Bank a ainsi perdu 80% de son investissement dans la banque suisse.