Saudi Aramco vaut désormais 2 000 milliards de dollars

L'opération permet de plus à Tadawul de figurer désormais parmi les 10 places boursières les plus importantes au monde par la valorisation totale de ses entreprises cotées.

Le groupe, qui a publié un bénéfice net de 111 milliards de dollars en 2018, vaut plus que les cinq principales compagnies pétrolières mondiales réunies, Exxon, Chevron, Total Shell et BP.

(AOF) - L'intérêt des investisseurs pour Saudi Aramco ne faiblit pas. Pour son deuxième jour de cotation à Tadawul, la Bourse d'Arabie saoudite, la compagnie pétrolière a atteint 38,60 riyals, soit 10,29 dollars. Résultat, la compagnie pétrolière saoudienne est valorisée à 2 000 milliards de dollars, soit la capitalisation proposée au début du projet d'introduction. Saudi Aramco a cédé 1,5 % de son capital pour lever 25,6 milliards de dollars, signant ainsi la plus grande introduction en Bourse du monde devant Alibaba (25 milliards en 2014).

