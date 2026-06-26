Saudi Aramco reprend le chargement de pétrole à Ras Tanura, ce qui contribue à renforcer l'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Deux superpétroliers en cours de chargement au port de Ras Tanura; un autre attend à proximité

* L'Arabie saoudite a effectué son dernier chargement de pétrole brut au port de Ras Tanura début mars

* L'Irak et le Qatar proposent du pétrole brut par le biais d'appels d'offres

* Deux superpétroliers (VLCC) vides ont pénétré dans le détroit vendredi pour charger du pétrole iranien

(Ajout de l'attaque du navire Evergreen au paragraphe 2) par Florence Tan et Siyi Liu

Saudi Aramco a repris vendredi les chargements de brut sur son terminal de Ras Tanura, dans le Golfe, après une interruption de près de quatre mois, selon des données maritimes, alors que le plus grand exportateur mondial de pétrole s'est joint à la ruée pour acheminer des cargaisons, dans un contexte où le secteur espère un retour à la normale.

Ces chargements de pétrole saoudiens interviennent alors même qu’un navire appartenant à la compagnie taïwanaise Evergreen Marine 2603.TW a été heurté par un objet non identifié

dans le détroit d’Ormuz jeudi.

Les producteurs du Moyen-Orient avaient augmenté leur production et leurs exportations de pétrole et de gaz à l’approche de l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin au conflit et à rouvrir le détroit, par lequel transitait auparavant un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Deux très grands pétroliers (VLCC) contrôlés par Bahri, la filiale de transport maritime saoudienne, ont été aperçus en train de charger du pétrole brut à Ras Tanura, le plus grand port pétrolier du monde, tandis qu’un autre attendait à proximité, selon ces données. Chaque VLCC est capable de charger 2 millions de barils de pétrole.

Saudi Aramco, l’un des derniers grands producteurs du Golfe à avoir repris ses exportations depuis l’intérieur du golfe, n’a pas pu être contacté immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau.

L’agence navale britannique UKMTO a suspendu son opération « », destinée à escorter les navires à travers le détroit, après l’attaque contre le cargo, ravivant les inquiétudes quant à la pérennité de l’accord préliminaire visant à mettre fin au conflit avec l’Iran.

Deux responsables américains ont déclaré à Reuters que l’Iran avait tiré sur le navire, tandis que l’Autorité iranienne du détroit du golfe Persique, créée par Téhéran pour gérer les demandes de passage des navires dans le détroit, a indiqué que la sécurité de passage ne serait pas garantie pour les navires s’écartant des routes qu’elle a définies.

LE PORT DE RAS TANURA

Ras Tanura est situé sur la côte orientale de l’Arabie saoudite, au bord du golfe Persique, à l’ouest du détroit d’Ormuz. Avant le conflit, ce port exportait plus de 5 millions de barils de brut par jour. La plus grande raffinerie nationale du pays, d’une capacité de 550.000 barils par jour, est également située à Ras Tanura; elle a été fermée pendant la guerre par mesure de précaution.

Selon les données de la LSEG, Aramco a chargé pour la dernière fois une cargaison à destination de la Chine depuis le port de Ras Tanura le 8 mars, et a dû réacheminer ses exportations vers le port de Yanbu, sur la mer Rouge, après que le blocus iranien du détroit, mis en place pendant la guerre avec les États-Unis et Israël, a empêché les navires d’entrer dans le golfe.

La guerre a entraîné une chute des exportations de brut saoudien à environ 4 millions de barils par jour au cours des trois derniers mois, selon ces données, contre plus de 7 millions de barils par jour en février.

LE PÉTROLE RECULE FACE À UNE OFFRE EN HAUSSE

Les cours mondiaux du pétrole ont chuté de plus d’un dollar le baril vendredi, après avoir légèrement progressé suite aux informations faisant état de l’attaque contre le cargo. La pression sur l’offre s’accentue après que les expéditions de brut transitant par le détroit ont atteint cette semaine leur plus haut niveau depuis le début du conflit. O/R

La SOMO en Irak et le Qatar ont lancé des appels d’offres proposant du brut, à l’instar du Koweït et des Émirats arabes unis. L’Iran accélère également ses exportations après la levée temporaire des sanctions par Washington . Deux superpétroliers (VLCC) vides – le Natsumi et le Halti – sont entrés dans le Golfe vendredi pour charger du pétrole iranien, selon les données maritimes.

« Deux millions de barils par jour ont été remis en service en trois semaines, et la reprise s’étend à l’ensemble de la région », a déclaré Aditya Saraswat, directeur de recherche pour la région MENA chez Rystad Energy, dans une note, ajoutant que la situation de l’offre s’améliorait clairement.

Le cabinet de conseil estime désormais que la production interrompue dans l’ensemble du Golfe est tombée à 9,6 millions de barils par jour (bpd) à la mi-juin, contre 11,7 millions de barils par jour il y a seulement trois semaines, et prévoit un rétablissement complet de l’offre dans la région d’ici la fin de l’année.