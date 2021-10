Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Satrorius : ouvre un 'gap' sous 480E information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 14:27









(CercleFinance.com) - Sartorius ouvre un 'gap' sous 480E : c'est la conséquence logique de la cassure du support majeur situé vers 525E (testé le 13 et 17/09) qui coïncidait avec le support oblique moyen terme. La cassure des 480E (plancher du 13/08) préfigure le test des 438E (plancher du 21/07) et peut-être le comblement du 'gap' des 397,5E du 15 juillet.

Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -5.38%