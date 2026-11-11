Satellogic en forte hausse grâce à ses excellents résultats du troisième trimestre

** Le titre de la société de renseignement géospatial Satellogic ( SATL.O ) progresse de 20,7% à 4,70 dollars en pré-ouverture

** SATL est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis juin de cette année, si cette progression se maintient

** La société annonce un chiffre d'affaires record de 16 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 342% par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi le consensus des analystes qui s'établissait à 12,57 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** SATL annonce un Ebitda ajusté surprenant de 1,17 million de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 4,93 millions de dollars il y a un an, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur une perte d’EBITDA de 1,04 million de dollars

** La société attribue ses solides performances trimestrielles à la croissance de ses activités « Data & Analytics » et « Space Systems »

** Les cinq sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent toutes une recommandation « Achat »; le cours cible médian s'établit à 9 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, la valeur de l’action SATL avait plus que doublé depuis le début de l’année