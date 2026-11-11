Satellogic en forte hausse grâce à ses excellents résultats du troisième trimestre

** Le titre de la société de renseignement géospatial Satellogic ( SATL.O ) progresse de 20,7% à 4,70 dollars en pré-ouverture
** SATL est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis juin de cette année, si cette progression se maintient
** La société annonce un chiffre d'affaires record de 16 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 342% par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi le consensus des analystes qui s'établissait à 12,57 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG
** SATL annonce un Ebitda ajusté surprenant de 1,17 million de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 4,93 millions de dollars il y a un an, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur une perte d’EBITDA de 1,04 million de dollars
** La société attribue ses solides performances trimestrielles à la croissance de ses activités « Data & Analytics » et « Space Systems »
** Les cinq sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent toutes une recommandation « Achat »; le cours cible médian s'établit à 9 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d’hier, la valeur de l’action SATL avait plus que doublé depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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