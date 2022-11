SAS: une perte creusée au quatrième trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 11:15

(CercleFinance.com) - SAS a fait état mercredi d'une perte creusée au titre de son quatrième trimestre sous l'effet des prix élevés du kérosène et d'une évolution défavorable des taux de change.



La compagnie aérienne scandinave a subi sur la période allant d'août à octobre - le quatrième trimestre de son exercice fiscal - une perte avant impôts de 1,7 milliard de couronnes suédoises (155 millions d'euros), contre -945 millions un an auparavant.



Son chiffre d'affaires a pourtant presque doublé, atteignant 10,65 milliards de couronnes sur le trimestre écoulé, à comparer avec 5,67 milliards un an plus tôt.



D'un trimestre à l'autre, SAS a vu son trafic passagers grimper de 13% pour des capacités en hausse de 15%, ce qui a donné un coefficient d'occupation de 77%.



Le transporteur, co-détenu par la Suède, la Norvège et la Danemark, a fait état d'un certain nombre de 'progrès' dans le cadre de son plan de transformation 'SAS Forward', qui l'a récemment conduit à se mettre sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis.



Sans donner de prévisions chiffrées, le groupe a indiqué se préparer à des recrutements significatifs en vue de la prochaine saison d'été et de l'augmentation attendue de la demande.



Vers 11h00, l'action SAS grignotait 0,2% à la Bourse de Stockholm, tandis que l'indice sectoriel européen, le STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, reculait de 0,3%.