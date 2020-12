Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : une année entière de pertes en raison de la pandémie Cercle Finance • 03/12/2020 à 12:39









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a subi une perte au cours de son dernier exercice financier, en raison de la pandémie de Covid-19, et a déclaré qu'elle s'attendait toujours à une 'faible' trésorerie cet hiver en raison de la faible demande. Ce matin, la compagnie a annoncé une perte nette pour l'exercice financier à fin octobre de 9,3 milliards de couronnes suédoises (environ 900 millions d'euros), contre un bénéfice net de 631 millions de couronnes un an plus tôt. Le chiffre d'affaires annuel a chuté de 55 %, à 20,5 milliards de couronnes, bien que cette baisse ait été en partie atténuée par une réduction des coûts de 37 %, a déclaré la société dans un communiqué. Il y avait cependant quelques signes de reprise de la demande pendant la saison estivale, jusqu'à ce que la deuxième vague de la pandémie l'efface, a noté SAS dans le communiqué. La compagnie aérienne - qui a finalisé sa recapitalisation, tout en supprimant 5 000 emplois - a déclaré qu'elle s'attendait à une faible marge brute d'autofinancement au premier trimestre de l'année fiscale 2021 en raison de la faible demande pendant la saison d'hiver, combinée à des remboursements accélérés.

Valeurs associées SAS Tradegate +0.38% SAS LSE Intl +5.01% SAS OTCBB 0.00%