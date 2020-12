Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : un prêt garanti de 140 ME pour faire face à la pandémie Cercle Finance • 21/12/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a conclu une facilité de crédit de 1,5 milliard de couronnes norvégiennes (140 millions d'euros) sur trois ans qui est garantie à 100 % par le gouvernement norvégien, a déclaré la compagnie. Depuis que le gouvernement norvégien a annoncé des garanties de crédit aux compagnies aériennes, le groupe a travaillé avec quatre banques nordiques, ainsi qu'avec l'Agence norvégienne de garantie des crédits à l'exportation, pour clarifier les conditions du prêt, a déclaré SAS dans un communiqué. Le prêt, qui a été mis en oeuvre en raison de la pandémie de Covid-19, est destiné à soutenir les liquidités de la compagnie aérienne pour assurer les opérations aériennes en Norvège, a rajouté le groupe. Le financement a été coordonné par Nordea, avec la Danske Bank, Nordea, SEB et Swedbank.

Valeurs associées SAS Tradegate -5.42% SAS LSE Intl -4.14% SAS OTCBB 0.00%