SAS: trafic passagers en hausse de 26% en novembre

(CercleFinance.com) - SAS a fait état mercredi d'une hausse de 26% de son trafic au mois de novembre d'une année sur l'autre, avec environ 1,67 million de passagers transportés.



La compagnie aérienne scandinave précise que ses capacités ont augmenté de 20% le mois dernier, donnant un coefficient d'occupation - l'une des mesures-clé du secteur - en hausse de huit points à 69%.



Par rapport au mois d'octobre, son trafic passagers s'inscrit toutefois en baisse de 14%, pour des capacités en repli de 17%.



Selon une dynamique saisonnière bien connue, le trafic passagers de la compagnie nordique est appelé à se réduire durant les mois d'hiver.



Vers 14h30, le titre SAS perdait environ 1,2%, alors que l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, avançait de 0,2%.





Valeurs associées SAS Tradegate -0.76% SAS LSE -100.00% SAS LSE Intl -1.80% SAS OTCBB -100.00% SAS OTCBB -100.00%