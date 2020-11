Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : trafic passagers en baisse de 78% au mois d'octobre Cercle Finance • 06/11/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - SAS a annoncé vendredi transporté un peu plus de 600.000 passagers le mois dernier, ce qui correspond à une baisse de plus de 78% par rapport à la même période de 2019. Du fait de capacités réduites de 73%, le coefficient d'occupation du transporteur nordique affiche un moindre repli, à 37,3%, marquant un repli de 37,9 points de pourcentage d'une année sur l'autre. La compagnie aérienne scandinave, toujours très affectée par les conséquences du coronavirus sur le secteur aérien, précise que ces chiffres s'inscrivent globalement en ligne avec son trafic du mois de septembre. Mais avec la ré-accélération du virus au mois d'octobre et le renforcement des mesures de restriction aux voyages qui ont suivi, SAS estime que le redressement du transport aérien se poursuivra jusqu'en 2022 et qu'il faudra 'plusieurs années' pour retrouver les niveaux d'avant la crise. Le titre SAS progressait de 1,3% à la Bourse de Stockholm après ces annonces.

Valeurs associées SAS Tradegate -1.04% SAS LSE Intl +1.49% SAS OTCBB +300.00%