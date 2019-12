Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : stabilité de son trafic passagers en novembre Cercle Finance • 06/12/2019 à 13:44









(CercleFinance.com) - SAS a annoncé vendredi que son trafic passagers était stable en novembre, 2,4 millions de passagers ont voyagé avec la compagnie scandinave. Alors que la capacité totale de trafic de SAS a augmenté de 0,4%, le nombre de passagers-kilomètres parcourus en chiffre d'affaires a augmenté de 1,3%, ce qui a entraîné une amélioration de son facteur de charge de 0,6 point, à 70,5%. La régularité et la ponctualité sont restées bonnes, en hausse de 0,3 et 0,1 point sur un an, a ajouté le groupe.

Valeurs associées SAS Tradegate 0.00% SAS LSE Intl -1.21% SAS OTCBB 0.00%