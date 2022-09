Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS: sanctionné pour un manquement d'information information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 12:27









(CercleFinance.com) - SAS a annoncé vendredi que l'opérateur boursier Nasdaq Stockholm l'avait sanctionné pour avoir manqué à son obligation de publier dès que possible une information privilégiée.



La compagnie aérienne scandinave indique que le Nasdaq Stockholm lui a infligé une amende correspondant à trois fois le montant de ses droits d'inscription annuels à la cote pour avoir tardé à communiquer une information relative au dernier avis de grève de ses pilotes.



L'opérateur reprochait au transporteur d'avoir laissé fuiter des informations à la presse lors de la réunion de médiation qui avait précédé l'annonce de la grève de ses pilotes le 4 juillet dernier.



SAS juge 'regrettable' que l'échec de ces négociations aient été repris dans les médias avant la publication officielle de son communiqué de presse et assure avoir pris des mesures en vue de renforcer les procédures entourant la communication d'informations privilégiées.



L'épisode de la grève des pilotes s'était traduit par une chute de plus de 33% de son cours de Bourse en l'espace de quatre séances au tout début du mois de juillet.





Valeurs associées SAS Tradegate -2.56% SAS LSE -100.00% SAS LSE Intl -2.05% SAS OTCBB -100.00% SAS OTCBB -100.00%