SAS : S&P a abaissé d'un cran sa note de crédit

(CercleFinance.com) - S&P Global Ratings a abaissé d'un cran ses notes sur huit compagnies aériennes européennes, après la propagation rapide de COVID-19 qui a provoqué l'effondrement de la demande de trafic aérien ces dernières semaines. S&P a déclaré avoir réduit ses notations sur easyJet, Ryanair, Lufthansa, IAG et SAS, entre autres, tout en plaçant toutes leurs notations sous 'surveillance de crédit' avec une perspective négative. 'La pandémie menace la qualité de crédit de ces compagnies aériennes et pose des défis sérieux pour le secteur dans son ensemble, étant donnée l'incertitude concernant la sévérité et la durée de l'épidémie', explique l'agence de notation. Dans l'intervalle, S&P s'attend à ce que les compagnies aériennes se concentrent sur la protection de leurs positions de liquidité à court terme, ce qui pourrait inclure la recherche d'un soutien gouvernemental, a déclaré S&P.

Valeurs associées SAS Tradegate +3.32% SAS LSE Intl +5.66% SAS OTCBB 0.00%