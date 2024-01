Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAS: s'intéresse à l'hydrogène dans les aéroports information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - Airbus fait part de la signature d'un protocole d'accord avec Avinor, SAS, Swedavia et Vattenfall pour étudier la faisabilité d'une infrastructure hydrogène dans les aéroports de Suède et de Norvège.



Cette coopération permettra de contribuer au développement de l'écosystème d'aviation à hydrogène dans les deux pays, ainsi que d'identifier les voies à suivre pour sélectionner les aéroports qui seront transformés en premier pour s'y adapter.



C'est la première fois qu'une étude de faisabilité de ce type couvre deux pays et plus de 50 aéroports. Il reflète l'ambition commune des partenaires à soutenir la décarbonation du secteur aéronautique et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.





