SAS : reprise progressive des vols en Europe

Cercle Finance • 08/06/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a présenté les itinéraires qu'elle prévoit de reprendre ce mois-ci, suite à la levée progressive des restrictions de voyage en Europe. Bon nombre des nouvelles routes qui seront proposées dans la seconde moitié de juin seront au départ de Copenhague, avec 16 nouvelles destinations vers l'Allemagne, la Belgique, l'Islande, les îles Féroé, l'Espagne et la France. Fin juin, SAS reprendra ses vols au départ de Stockholm vers un certain nombre de destinations méditerranéennes, comme Palma en Espagne, Nice en France et Athènes en Grèce.

Valeurs associées SAS Tradegate -1.66% SAS LSE Intl -4.21% SAS OTCBB 0.00%