SAS : reprise des vols vers la Chine

(CercleFinance.com) - SAS a annoncé jeudi la reprise de ses vols à destination de la Chine, et ce dès la fin du mois de septembre. La compagnie scandinave, qui avait suspendu sa desserte directe vers la Chine en janvier, au moment de la propagation du Covid-19 en Asie, prévoit dans l'immédiat d'exploiter un premier vol hebdomadaire de Copenhague à destination de Shanghai grâce à un Airbus 350 flambant neuf. SAS précise dans son communiqué qu'il prévoit également d'exploiter des vols à destination de Pékin à partir de la fin octobre, une fois obtenu l'accord des autorités chinoises.

Valeurs associées SAS Tradegate -4.32% SAS LSE Intl +2.04% SAS OTCBB 0.00%