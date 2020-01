Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAS : renouvelle un partenariat avec un tour opérateur Cercle Finance • 16/01/2020 à 13:37









(CercleFinance.com) - SAS, la plus grande compagnie aérienne scandinave, a annoncé avoir renouvelé son partenariat avec Apollo, l'un des plus grands voyagistes des pays nordiques. Selon les termes de l'accord, SAS transportera des clients d'Apollo vers et depuis 23 sites en Suède, au Danemark et en Norvège vers 26 destinations en Europe. L'extension du partenariat pour les vols charters pendant la saison d'été et d'hiver 2020 correspond à environ 1,4 milliard de couronnes suédoises (environ 130 millions d'euros), a déclaré SAS.

