SAS : réception d'un premier A350

(CercleFinance.com) - SAS annonce ce lundi avoir reçu le premier des huit Airbus A350, qu'il a commandé. Chacun de ces bi-couloirs pourra transport et 300 voyageurs et membre d'équipage, ce qui réduira les émissions de CO2 de jusqu'à 30%. Le premier de ces appareils entrera en service à la fin du mois de janvier. Basé à Copenhague, il opérera sept liaisons long courrier avec Chicago, Pékin, New York, Tokyo, Shanghai, Hong Kong et San Francisco. En tout, dans le cadre de la modernisation de sa flotte court et long courrier, la compagnie scandinave prendra livraison de 80 nouveaux Airbus A320neo, cinq A330 améliorés, huit A350 et trois A321LR d'ici la fin de 2023.

Valeurs associées SAS Tradegate -4.53% SAS LSE Intl -0.47% SAS OTCBB 0.00%